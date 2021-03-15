美國財政部上周拍賣1200億美元公債，市場原本期待美債拍賣順利過關，有辦法有效抑制10年期美債殖利率陡升趨勢，然而，在周五開盤前美債殖利率再度陡升，甚至突破站上1.62%關卡，讓市場大感意外，本周美國聯準會(Fed)討論利率政策與美債殖利率曲線，甚至是否延長補充槓桿率(SLR)寬鬆措施，都影響金融市場前景表現。

對此，英國金融時報報導，全球最大的對沖基金集團橋水（Bridgewater Associate）投資長Bob Prince受訪表示，美國經濟復甦強勁、通膨率陡升將促使Fed進一步縮減寬鬆政策，這使得21兆美元規模的美債市場將面臨新一波拋售潮。

Bob Prince直指，去年以來火熱的特殊目的收購公司（SPAC，又稱空白支票公司）為名義的借殼上市投資狂潮，以及近期再度突破6萬美元關卡的加密貨幣比特幣，都是Fed、美國政府推動大規模經濟刺激法案所致。

Bob Prince認為，Fed的官員雖稱目前美債遭到拋售僅是預期經濟復甦的反應，但他警告，投資人對於Fed放任長天期美債殖利率飆升的問題陷入兩難。若在經濟復甦強勁、通膨率升溫下，Fed究竟要如何對美債殖利率陡升做出回應？若採取控制美債殖利率曲線，也就是拋售短債購入長債，反而讓美元面對風險，無論哪一種措施都會對市場造成傷害，若放任長債殖利率上升或美元拉回，這都有可能造成債市劇烈波動。

Bob Prince也對指數型投資感到憂心。面對低利率環境，固定收益投資人找不到除了股票以外具有效益的金融產品，但面對未來報酬率持續下滑，被動投資已經引發危機，例如指數投資( index funds ，或稱指數型基金，包括指數股票型基金(ETF)等)追蹤如GameStop等飆股標的的價格卻愈發昂貴。Bob Prince表示，「這看來有點像龐氏騙局，能找到下個買家是萬幸，但萬一找不到怎辦？」他也透露，橋水這家全球最大的對沖基金的績效，從年初至今幾乎損益兩平。

(中時新聞網)