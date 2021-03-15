倫元投顧分析師陳學進表示，台股15日開平震盪整理，終場下跌5.85點，跌幅0.04％，收在16,249.33點；櫃買指數則表現相對強勢，上漲1.53點，漲幅0.78％，收在197.57點；三大法人進出方面，外資轉賣29.74億元，投信續買4.39億元，自營商轉賣2.30億元，惟外資法人於台指期續賣616口多單，累計淨空單部位為30,305口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股15日加權指數走勢震盪，權值股、大型股表現相對平淡，顯見外資法人心態仍相對保守，主要與近期美國公債殖利率的攀升有關聯。此外，受惠新冠疫苗陸續施打、美國政府推出大型紓困法案加持，歐洲央行（ECB）更表示未來幾個月內將加快購債腳步。只要在經濟面及資金面持續看好下，預期大盤仍將力挺於「萬六」關卡之上，由個別題材股之輪動表現。

個股方面，本周納入投資組合的先進光，官司和解、大立光入股，助攻其重返車用、NB戰場，配合業內法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控、未出現爆量不漲或長黑下殺，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，多方架構不變、內資法人大戶偏多心態極為濃厚，相關中小型轉機股表現相對強勢，包括今國光、新鉅科、亞信、九暘、友勁、普誠、敦泰、晶宏、欣技、揚智、益登、聯強、燦坤、慶騰、紘康、福華、鼎元、類比科、萬旭、安國、展匯科、一詮、富鼎、佳邦、長榮、陽明、新興、正德、四維航等，均表現犀利。

(工商 )