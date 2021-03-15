逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:112021/03/15 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股15日由MOSFET族群接棒表現，終場小跌5點，收在16,249點，成交值2,660億元，成功守住月線。 盤面上MOSFET效族群蘊釀漲價潮，富鼎、尼克森、杰力等三雄15日皆拉出逾半根漲停板，另外轉機股如普誠短線也可留意。至於指標股台積電、聯電、鴻海則未挑戰新高位置，因此台股仍以區間盤整、個股表現為主。 個股方面，本周納入投資組合的益登，代理思佳訊、意法半導體等，股價11日跳空表態轉強，可望再攻。 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 逐洞賽｜證券分析師吳磊光 (工商 ) #鴻海 #聯電 #富鼎 #尼克森 #杰力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:102021/03/15 財經 《盤後解析》漲價題材當家 台股收紅差一步 14:492021/03/15 財經 零股交易 小資最愛雙王 04:102021/03/15 投資理財 《集中市場》權王、外資轉空 小跌5點 15:232021/03/15 財經 蘋果新品點亮Mini LED概念股 04:102021/03/14 財經要聞 卡位輪漲行情 16檔點火上攻 04:102021/03/15 證券．權證 不畏美債風暴 美股震盪向上 04:102021/03/15 投資理財 《債市》美國近零利率 資金潮推動陸債市規模逾16兆美元 09:102021/03/15 財經 台半產品調漲 業績拚季季高 04:102021/03/15 證券．權證 台股重返萬六 達人強棒出擊 04:102021/03/14 產業特刊 人事異動站 3月5日至3月11日 04:102021/03/14 專題周報 財經熱門新聞 三星搶攻OLED沒用 陸市占飆1成 高階面板也要殺成慘業？ - 財經 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 兇手是誰？衝破6萬美元大關又崩 比特幣暴跌5千美元 - 財經 台積電除息前觀望 他曝周二收盤最低要求是這價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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