啟發投顧分析師楊基政表示，台股15日由MOSFET族群接棒表現，終場小跌5點，收在16,249點，成交值2,660億元，成功守住月線。

盤面上MOSFET效族群蘊釀漲價潮，富鼎、尼克森、杰力等三雄15日皆拉出逾半根漲停板，另外轉機股如普誠短線也可留意。至於指標股台積電、聯電、鴻海則未挑戰新高位置，因此台股仍以區間盤整、個股表現為主。

個股方面，本周納入投資組合的益登，代理思佳訊、意法半導體等，股價11日跳空表態轉強，可望再攻。

(工商 )