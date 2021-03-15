證券分析師吳磊光表示，自台股創下16,579點新高後，遭逢美國10年期公債殖利率短線急彈，造就大盤同步拉回，半導體產業影響甚鉅，權王台積電也一度回測今年新低584元，差一步跌到季線，可謂有驚無險。然現今盤勢已不能用過往模式思考，尤其半導體產業整體獲利看佳，在各界熱錢推動下，後市行情備受期待。

台積電去年第三季現金股利將在17日除息，每股配發2.5元，填息之路將牽動台股走向。以台積電股東總人數94萬人，零股股東人數52萬人觀察，卡位除息意味濃厚。

2021年第二季將至，儘管在通膨及美股10年期公債影響下，主流資金仍未撤離股市，且在美國總統拜登簽署1.9兆美元紓困案，美國聯準會（Fed）也一如既往維持鴿派立場後，成功消除投資人對市場疑慮，隨疫苗擴大接種，資金在不同產業加速輪動。

個股方面，本周納入投資組合的世芯-KY，股價15日雖面臨前高壓力，但半導體產業仍領導大盤，後勢不容小覷。

(工商 )