針對新北市政府今(15)日一口氣宣布兩年（2021~2022）的電動機車補助方案，SMAT台灣智慧移動產業協會秘書長郭錦程認為，新北市今天的方案，顯示地方政府認為持續且穩定的政策，有助於推動運具電動化，加速達成低碳城市。

為了加速減碳、改善空氣品質，新北市的補助僅限於購買電動機車，新購電動機車每輛最高補助4,000元，汰購電動機車每輛最高補助9,000元，汰購補助金額與台北市、桃園市並列六都第一。面對去年台灣運具電動化的進度大幅減緩，新北市持續透過補助，鼓勵市民優先選擇電動運具，落實轉型為零碳城市的目標。

郭錦程指出，新北市在2020年11月成為全國第一個簽署氣候緊急宣言的城市，提出5+5行動及策略的「2030氣候願景」，侯友宜市長並承諾在2030年減少碳排放30%，超越中央訂定的減碳20%目標，加上今年提出為期兩年的電動機車補助方案，展現出新北市政府以具體行動對抗氣候變遷的企圖心。

綜觀六都中，目前已公布的電動機車補助方案，整體趨勢相較2020年更鼓勵電動運具，包括新北市提高汰購電動機車金額，台北市恢復加碼新購電動機車，台中市取消補助七期燃油機車；至於桃園市和台南市，則降低對七期燃油機車的補助。顯見地方政府今年透過調整補助方向，更積極呼應全球減碳趨勢。

2021年新北市電動機車（重型）補助金額。（製表／SMAT台灣智慧移動產業協會）

SMAT表示，因應全球「淨零碳排放的趨勢」，推動「運具電動化」是重要施政方向，期待地方及中央政府攜手推動長期且穩定的政策，往「2030年新能源機車比例35%」積極邁進。

(科技)