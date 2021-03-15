台灣基進立委陳柏惟罷免案第二階段近日正式開跑，但陳柏惟日前重話抨擊罷免者「沒辦法以尊重的態度接受這些『假公民』」，讓外界譁然，昔日對手顏寬恒今在臉書PO公開信奉勸陳柏惟「政治只是一時，仇恨卻是永久」，不料卻遭到陳回嗆，顏寬恒學當空軍前先把文章讀對。對於兩人隔空交火，名藥師林士峰直言，雙方格局高下立判。網友則留言表示，「成天罵大陸，意見不同就貼標籤，這種人也能當立委？」。

【政新鮮】顏寬恒談陳柏惟 2020輸得不甘心

顏寬恒15日下午在臉書洋洋灑灑發表一封信給陳柏惟，提到人民需要的是腳踏實地的服務，而不是好勇鬥狠的勝負，他感嘆地說，看到陳柏惟痛罵那些選民，甚至指控他們不是公民時，其實內心是很難過的，政治只是一時，仇恨卻是永久，陳所指控的這些民眾，其實也都是這個地方的選民，我們不該、也不能因為他們立場不同，就對他們惡言相向，或是拒絕服務他們，將他們視若寇讎。最後，顏寬恒並送給陳柏惟兩句話，「良言一句三冬暖 ，惡語傷人六月寒」。

但一番苦口婆心奉勸，卻遭陳柏惟冷嘲熱諷，「誠心建議顏葛格退出中國國民黨，中國黨不倒，台灣不會好，這個黨不要臉，台灣人還要。很多事情你在任可以做而沒做的事情我們都在打拚，像你自己說的少一點口水多一點汗水，至少請您不要扯後腿。」

對於兩人說法，藥師林士峰15日透過臉書表示，「政治只是一時，仇恨卻是永久」，顏寬恆的一席話，跟陳柏惟把不支持他的人都說是『假公民』『中共同路人』，格局立判高下。

網友則留言表示，「成天罵大陸，意見不同就貼標籤，這種人也能當立委？」。

政治只是一時，仇恨卻是永久 寬恆的一席話，跟柏惟把不支持他的人都說是『假公民』『中共同路人』 格局立判高下。 由藥師林士峰發佈於 2021年3月15日 星期一

陳柏惟爭議事件懶人包。（圖／合成圖，素材取自陳柏惟臉書、達志影像、本報資料照；陳友齡製圖）

(中時新聞網)