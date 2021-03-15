集保e存摺APP推出四年，用戶數達200萬人，僅占總開戶數不到二成，立法院財委會上挨批！立委林楚茵15日提出臨時提案，要求金管會要在一個月內提出推動策略及階段目標提出書面報告。另外，立委鍾佳濱則緊盯開放銀行何時進入第三階段。金管會主委黃天牧指出，開放銀行目前已進入第二階段，2021年底會訂出第三階段時間表。

林楚茵指出，2021年台灣證券戶開戶人數已達1,124萬人，但集保e存摺總用戶僅200萬人，只占總開戶數18％，且使用者多分布於年輕、新開戶者，舊用戶、較年長的使用者仍多數未使用集保e存摺。

林楚茵進一步表示，集保e存摺用戶200萬人，其中，從「舊有紙本」用戶轉用e存摺人數僅有29萬戶，占整體用戶比不到15％，要求集保公司加強推廣、針對用戶追蹤管理，且集保公司提供之線上申請e存摺券商名單僅20間，不到二成可以線上申請集保e存摺。

集保公司董事長林修銘表示，有許多開戶人是沒有交易的、年長者在E化上也缺乏動力，目前在推廣上仍是以有使用APP習慣之用戶為主，並與券商公會討論，增加APP內容以吸引舊有紙本用戶轉用E存摺，且會持續與券商聯繫改進。

為使證券交易能配合「金融科技發展路徑圖」政策目標，提升金融服務的效率、可及性、使用性及品質，林楚茵、鍾佳濱等立委提案，要求金管會要在一個月內就「提升既有證券戶移轉至集保e存摺」的推動策略及階段目標提出書面報告。

鍾佳濱還指出，開放銀行第二階段有七家銀行核准，但只有一家銀行真正上線，其他六家還沒上線，進度緩慢，何時才能進入開放銀行第三階段，真正實現民眾的金融自主權，金管會應訂出時間表。

黃天牧承諾會朝此方向努力，今年底訂出開放銀行第三階段時間表。

(工商 )