高雄翰品酒店邀請東華皮影劇團，即日起至6月30日止，在一樓展出「光影不滅-臺灣百年傳統技藝皮影戲展」，靜態展示皮影戲的歷史淵源、角色及戲偶製作過程，另有後臺設置、藝師演出中所用的梆子、鈸、皮鼓等樂器及早期演出的老照片，完整介紹臺灣皮影戲的發展及特色。

皮影戲是將刻製、上色、組裝而成的皮偶，置於光源與布幕間，敘說故事及娛樂的傳統表演藝術。在過去電影、電視尚未發達的年代，皮影戲曾是臺灣早期十分受歡迎的民間娛樂活動之一。目前全臺灣有被登錄為無形文化資產的傳統皮影戲劇團，僅存三團，皆座落於高雄。

高雄翰品酒店為讓皮影戲再次回到大眾生活，特與高雄市皮影戲館合作，在飯店一樓舉行「光影不滅-臺灣百年傳統技藝皮影戲展」，介紹皮影戲起源、發展脈絡以及戲偶與演出特色，透過展覽民眾可以在參觀過程中了解常民文化皮影戲之歷史與演變。其中有一區展示經典戲碼「西遊記」唐僧師徒，唐三藏、孫悟空、沙悟淨、豬八戒、鐵扇公主等人物皮偶，運用燈光、影窗等傳統元素，向觀眾傳遞皮影戲文化精髓。

東華皮影劇團團長張榑國示範演出。（柯宗緯攝）

東華皮影劇團團長張榑國示範演出。（柯宗緯攝）

主辦單位也舉辦一系列皮影戲活動，請來臺灣傳統皮影戲團歷史最悠久(從清嘉慶、道光，歷經日劇時代傳承至今已第六代)的東華皮影劇團帶來活潑互動式的教學。邀請全臺旅客來高雄作客，穿越古今一起認識這項傳統藝術之美。

4月3日「與皮影的美麗邂逅」除了介紹東華的傳統與改良戲偶以及臺灣與國外戲偶的特色，另有操偶示範(走、跪、坐、趴、轉身、翻跟斗)、皮影戲體驗操作與分組上台試演。

4月4日有「皮影戲偶 DIY 親子體驗」活動內容不僅有皮影姐姐小短劇示範演出外，還能親子體驗操作精緻的皮影戲偶與DIY製作可愛的紙偶，歡迎家長帶四歲以上孩童一同參加。有興趣的民眾可洽飯店官網報名，趁著假日至飯店觀賞皮影戲展並體驗傳統文化的獨特意涵。

(中時 )