聯合再生(3576)董事長洪傳獻今天表示，期望5年內持有太陽能系統電站資產達1GW（10億瓦），為公司創造長期穩定獲利。1GW太陽能系統每年可望貢獻新台幣55億元電費收入，並貢獻20年穩定現金流約280億元。

聯合再生今日宣布將展開第二階段任務，以開發太陽能系統並長期持有營運為新方向，除可獲取至少20年穩定電費收入外並將帶動模組與電池製造、系統開發、系統工程等業務，並對台灣綠能創能做出極大貢獻。聯合再生未來將開發、建置並持有約1GW的太陽能電站資產，此部分年度電費收入可達新台幣55億元，將貢獻20年穩定現金流約新台幣280億元。

聯合再生於2018年開始第一階段任務，以開發系統業務及自有模組品牌為主的商業模式，進行組織及業務上的改變及調整。過去兩年也顯著看到轉型的成果。自有品牌模組部分，聯合再生多年深耕全球及台灣市場，模組市占率多年蟬聯台灣龍頭寶座，歷年拿下國內外大型案場之模組訂單。

展望2021年，聯合再生持續是台灣客戶的優先選擇，大型案場如彰化、台南、雲林、屏東及花東地區各大型案場，累積超過500MW的模組皆將由聯合再生供給。海外部分，聯合再生也預期電池加模組的銷售將會超過1GW。今年已在手訂單規模已超過既有產能，配合台灣市場起飛，今年將持續擴產，預計至年底總產能可達到1GW，以滿足國內市場成長的需求，估計聯合再生今年台灣市占率可順利超過五成以上。

太陽能系統業務部分，聯合再生今年初春開門見喜，取得彰濱工業區海上太陽能電站標案，規模約90MW，此標案為台灣今年最大的海上型太陽能電站標案，完成後發電量預計為1.1億度電，可供3萬戶家庭一年用電量，每年減少碳排放量約為5,600萬公頃，等同約11萬個大安森林公園的吸碳量。今年聯合再生國內標案得標累積直奔200MW，未來將積極參與國內標案。

聯合再生今年將展開第二階段任務，將以發展系統營運為新方向，帶動模組製造、系統開發、系統工程等業務。聯合再生將開發、建置及持有優質太陽能案場，以專業的管理團隊，為公司創造高而穩定的固定收益。目標三年內將開發、建置並持有約500MW的太陽能電站資產，五年內持有太陽能電站資產規模可達1GW。

(時報資訊)