15日，在法國食品商達能（Danone）與瑞士羅氏藥廠（Roche）領漲下，歐洲股市走高。因市場樂觀期望景氣強力反彈，也稀釋掉通膨加劇負面消息。泛歐Stoxx 600指數目前為425.3點，上漲2.22點或0.52%。

泛歐STOXX 600指數在早盤交易時，一度也漲0.7％，接近2020年所創下高點紀錄。其中，以旅行，休閒，汽車製造業以及食品飲料等漲幅最大。

達能（Danone）股價上漲4.9％，因公司董事會受到來自股東壓力，故將董事長兼執行長的Emmanuel Faber解職。

羅氏（Roche）上漲1％，該公司日前表示，將以18億美元收購總部位於美國的分子診斷測試業者GenMark Diagnostics。

2021年前兩個月，中國工業與零售業生產激增並超乎預期，這也給市場一劑強心針。

德意志銀行(Deutsche Bank)被分析師調高投資評等至買入，同時，米蘭掛牌上市的汽車製造商Stellantis也上漲3.9％。

(時報資訊)