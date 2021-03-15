新北市水肥業者以往都是運往北市迪化污水廠處理，北市前年4月1日禁止外縣市水肥進廠，雙北爆發「水肥大戰」，新北規畫於境內設置2處水肥投入站，地址選定汐止、蘆洲；新北市議員李坤城批評市府未事先與地方溝通；環保局則表示，已和議員報告，強調會做好防汙染措施。

目前台北、新北及桃園三市，能處理水肥的汙水處理廠僅有北市迪化與桃園龜山汙水廠，新北境內無水肥類汙水處理廠，新北一天近四百噸水肥只能運往外縣市處理，環保局預計4月於蘆洲、汐止2處設置水肥投入站，解決新北水肥問題。

市議員李坤城批評，市府對外宣稱工程案近期招標及發包，並於今年4月起投放，卻遲遲不願公布2處選址位置，直到動工在即，地方民代主動詢問，才得知水肥投入站的訊息，真是先斬後奏，不尊重民意。

環保局發言人孫忠偉說，新北沒有汙水處理廠，卻亟需水肥投入站處理水肥，投入站最大考量為「對民眾影響最小」，工程將於近日發包，同時於4月1日開放業者投肥，預計採取工程、臨時投肥孔並行方式，解決水肥無處去的窘境。

孫忠偉補充，水肥投入站將選址汐止、蘆洲，蘆洲投肥站體位置位於蘆洲抽水站、截流站旁，位於二重疏洪道東側，鄰近台64線，交通區位便利方便水肥車進入；未來2處投肥站，會做好污染防制措施，將施作建物供水肥車於室內停放、投肥，絕不讓水肥氣味外溢，或是有水肥車排隊情形。

(中時 )