光良本月將舉辦二場新歌首唱會。（星娛音樂提供）

光良14日及20日分別於台北華山Legacy及高雄LIVE WAREHOUSE舉辦《絕類》新歌首唱會，昨台北首場正逢白色情人節，光良一連獻唱近20首歌曲，巧思安排上次小巨蛋演唱會未能安排的〈右手邊〉、〈手機留言〉、〈未完成的愛情〉、〈握你的手〉共4首遺珠，當成情人節禮物送給600位觀眾，現場歌迷不斷大喊「情人節快樂」、「當我的情人」，讓他的情人頓時暴增600名，光良樂得直呼：「感覺我好像古代皇帝，一下子擁後宮佳麗三千！」

出道26年、對於演唱會可說「身經百戰」的光良，首次為了新專輯辦新歌演唱會，竟然頻頻直呼「好緊張」，甚至上台前跑去做伏地挺身消除緊張感，笑說：「比我開小巨蛋演唱會還緊張！」光良的好人緣吸引許多藝人好友前來欣賞，包括HUSH、法蘭、鄭怡、柯泯勳等星友都來爭睹光良開唱風采。

擔心歌迷聽不夠的光良在新專輯及遺珠歌曲唱完後，暖心開放歌迷「點歌」時間，完全無視「超時」壓力的光良唱到欲罷不能，曲目數量向上累積直逼小巨蛋演唱會，光良特別感謝身後與他合作多年、默契良好的樂手們，讓點歌橋段完美達成，他開玩笑說：「我之後『追思會』一定要找這些約手來幫我伴奏。」全場笑歪。

(中時 )