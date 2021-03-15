北市大足球隊在大專足球聯賽近10年斬獲8冠，培育出不少優秀台灣足球員，好手遍佈北市大同、台鋼、中油、紅獅FC（展逸天行者前身），教練張武業認為，梯隊若做得起來也讓選手有個目標，也讓台灣足球環境更加完善。

北市大足球隊目前共有56人，每年也都收進15位左右的球員，產出不少台灣好手，其中紅獅FC原是以在台外籍人士組成的足球俱樂部，然而去年企甲聯賽開始實施外籍球員上場限制，紅獅FC登錄不少北市大球員，補強陣容。

但紅獅FC第1循環7戰全敗，促使北市大教練張武業接下球隊，第3循環更換登錄名單之後，紅獅FC幾乎已是北市大足球隊8成陣容，最後該隊經升降賽驚險保級，今年再獲展逸冠名贊助，將以「展逸天行者」之名挑戰企甲。

北市大雖在大專盃斬獲佳績，但卻沒有以學校之名挑戰企甲，張武業坦言，之前沒有打企甲是因為台灣的職業環境還沒成熟，所以選擇深植農場，培育優秀球員送往各隊。

張武業說：「去年我跟選手說，你們爭氣一點，如果保級的話，我們就自己來踢（企甲)），這批選手也真的有努力有保級成功（第7名)，剛好展逸國際的張董事長(張憲銘)也支持，今年就經營新氣象。」

目前「展逸天行者」由張武業負責訓練、行銷則交由展逸負責，球隊規劃張武業也已有構想，「目前球隊會先聘1個日本教練、2兩個日本選手、3位巴西選手，第一循環先測試看看我們的能力到哪裡，若說第一循環有點危險的話，第二循環就要補強，第一年的目標當然要保級，再追求更好的席次。」

(中時 )