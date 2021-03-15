美國政府首席傳染病專家佛奇，在川普政府時期經常就防疫與總統大人意見相左，也屢遭川普批評。不過他14日接受福斯新聞網訪問時，大讚川普政府「成功讓美國取得新冠疫苗」，並向川普善意喊話，如果前總統能夠公開呼籲共和黨人接種疫苗，將會成為「帶來決定性變化」的關鍵。

佛奇告訴福斯新聞，「此舉將對世界產生重大影響，」因為「在共和黨人之間，他非常受歡迎，我無法想像，如果他出面說，共和黨人應該接種疫苗，會產生多大影響。」佛奇說，「但願他能這麼做，他對共和黨人有著神奇的影響力。」

最近一份民調顯示，49%的共和黨男性支持者，不願意接種新冠疫苗。

川普已在1月私下接種疫苗，他上月底出席保守派論壇時，曾說「大家快去打針吧。」這是他頭一次公開（儘管是針對小眾）鼓勵民眾注射新冠疫苗。但上星期4位仍在世的前總統─包括卡特、柯林頓、小布希和歐巴馬，齊聚一堂呼籲美國人打疫苗的活動，川普拒絕出席。

(中時 )