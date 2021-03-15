外資今（15）日轉小賣近30億元，自營商也小賣超，僅有投信逆勢加碼買超4.39億元，呈現連11日買超，合計買超金額高達121.64億元。台新投顧統計，之前2020年5月26日投信曾連13日買超，但合計買超金額121.58億元，略低於今日連11買的總買超數字。

據統計，投信連11日（自2月26日至3月15日止）以上買超、且買超張數超過千張以上，計有台塑連20日買超近2萬張，中鋼連14日買超1.11張，再來包括國泰金、英業達、開發金、第一金、遠東新、長榮航、聚陽、遠傳、台灣大、統一超、中華電、玉山金等14檔。

若以近11日投信合計買超金額在3億元以上，則有台積電32億元最多，再來是環球晶、聯詠、台塑、鴻海等4檔都在10億元以上，上銀、世芯-KY、聚陽、大立光、聯發科、富邦金、榮成、景碩、南亞、群聯、晶碩、統一超、敦泰、台化、儒鴻、矽創、金像電、力旺、兆豐金等24檔。

(工商 )