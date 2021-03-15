民進黨今天表示，若國民黨真心「真」愛藻礁，對於環團主張要將中油三接改到台北港，應先說服新北市長侯友宜。對此，國民黨發言人盧宸緯批評，民進黨每遇到能源議題，就只會祭出「去問侯友宜」招數，若民進黨如此重視地方首長的想法，怎麼不理台中市長盧秀燕提出中火減煤減排訴求？

盧宸緯說，「能源」與人民生活、產業發展與國家未來緊密相連，但蔡政府執政5年來，卻只是拿口號來敷衍民眾。尤其，民進黨反對核能，但卻隱瞞所謂的「不缺電」，是要透過「多燒煤」、「毀藻礁」、犧牲民眾健康、破壞環境生態，才能換來的。

盧宸緯指出，若要透過多燒煤、毀藻礁才能換來的不缺電，這是「假的」不缺電，質疑蔡政府為何刻意隱瞞真相，剝奪民眾知與選擇的權利，犧牲民眾的健康？

盧宸緯認為，民進黨每次遇到能源議題，就扯核災、扯核廢、問侯友宜市長等來轉移焦點，這樣的手法，明白顯示此刻的民進黨，無法也無力面對現實、面對民意。

盧宸緯痛批，民進黨完全執政已將近5年，卻還是拿不出勇氣面對現實與民意，還是學不會負責，還是拿不出務實方法來解決能源問題、提出可行的國家能源政策，還是只停留在扯東扯西、扯在野黨，還是只把時間和力氣花在反問在野黨、反問民眾能源政策該怎麼做、要怎麼做，直指「蔡政府與民進黨，該求進步了」。

盧宸緯還說，如果民進黨這麼重視地方首長的立場和想法，那台中市長盧秀燕要求中火減煤減排，將老舊機組汰舊換新，民進黨有聽進去了嗎？

(中時 )