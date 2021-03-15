以色列埃爾比特公司(Elbit Systems)在星期日發表「鐵刺針」(iron sting)精準迫擊砲，它利用雷射導引與GPS定位，使迫擊砲可以達到定點轟炸的效果。

防衛世界(Defense World)報導，以色列國防研發局（DDR＆D）在以色列南部的一處試驗場進行「鐵刺針」的最後試驗，安裝在M113迫砲支援車，以及悍馬車上。迫砲是120公釐，不過真正的主角是「鐵刺針」砲彈，經過幾輪的試射，「鐵刺針」都精準無誤的命中靶位中間。

「鐵刺針」迫擊砲相當精準。 (圖/Elbit Systems)

以色列國防部在完成試驗後發表一份聲明，「鐵刺針可在在空曠的地形和城市環境中精確地轟炸目標，能夠減少附帶損害，也就有效的防止誤傷非戰鬥人員。」

Iron Sting

聲明也說，國防部對「鐵刺針」表現滿意，可以開始批量生產。

埃爾比特公司地面裝備部門總經理耶胡達-凡雷德(Yehuda”Udi”Vered)表示：「這種雷射導引和GPS定位的彈藥，在以往僅限於較大型的航空彈藥，但是如今已可應用到更小的迫擊砲系統，這非常具有開創性，在國際上也不多。」

(中時新聞網)