美麗島電子報董事長吳子嘉14日受邀到宅神朱學恒的《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播接受訪問。 （取自《朱學恒的阿宅萬事通事務所》Youtube直播）

美麗島電子報董事長吳子嘉昨（14）日上宅神朱學恒的《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，台灣變成什麼樣大家知道嗎？大部分的人在比不要臉，朱學恒驚訝表示「唉呦」！吳子嘉也分析，台北市就兩個人在選，蔣萬安和陳時中。朱學恒驚訝問：真的假的？

朱學恒表示，聽說桃園唯一必勝的方法就是把陳時中派去選；吳子嘉隨之吐槽朱學恒不懂民進黨邏輯，如果桃園必勝，就會派自己人去選。吳子嘉分析，鄭文燦認為桃園必勝，一定派自己人去吃。朱學恒質疑，鄭文燦沒養人啊？吳子嘉驚呼，這不是養人的問題！

至於親綠媒體為何都不報導王定宇的事情？吳子嘉說，現在很多人都搞不清楚，台灣變成什麼樣大家知道嗎？大部分的人在比不要臉，朱學恒驚訝表示「唉呦！」吳子嘉分析，現在愈不要臉的人，可以去主持節目，賺更多錢，可以胡說八道，執政黨也在培養一些不要臉的人。

至於媒體部分，吳子嘉反問朱學恒，今年景氣好不好？朱覺得不太好。吳子嘉深入解釋為何景氣不太好，因為全部被騙了。股票非常好，一個台灣分成兩種生活，一個天堂、一個地獄。電子業在天堂，其他全部等跳票，他認識好幾個老闆在跑三點半借錢，內需服務業都垮了。

「誰下廣告給電視台？」吳子嘉指出，現在都是政府。目前台灣景氣是高科技業好，一般的服務業全掛了，所以沒有人下廣告給媒體，政府置入行銷變成媒體最重要的收入來源，「所有電視台通通聽政府指揮，惡搞亂搞都不能報」，媒體就失去功能了。

吳子嘉強調，媒體要發揮功能，還要靠強大的在野黨。但現在是媒體報完之後，在野黨接不住啊！國民黨的立委質詢不過民進黨，還有留學英國博士跑去獻花，吳子嘉大嘆「這個爛黨！」

吳子嘉怒指，台灣愈不要臉的人，賺錢愈多，全部一起拍執政黨馬屁。在野黨沒出息送玫瑰花，該質詢的放水，媒體失去功能，風氣很壞，台灣進入一個比不要臉的時代！

(中時新聞網)