住商機構近日分析2020房市交易成績單，高雄透天熱、台南透天縮。（柯宗緯攝）

2020房市火熱，住商機構和僑馥建築經理公司彙整2019年和2020年實價登錄資料後發現，在成交比重上，台南在2020年，透天厝佔比上減少5.09個百分點；而高雄在交易上，透天厝增加幅度0.92個百分點最高。

住商機構高屏澎東區協理林祺博指出，台南交易熱度持續，成為近兩年最亮的區域，但也因為價格飆漲，主流的透天產品反而出現惜售，讓買盤轉往電梯，而在高雄由於土地整合話題，加上近年話題不多，反而讓需要透天的民眾有機會可以買到好房。

在總價帶表現上，高雄，1001-1500萬總價帶增加比重最多，達2.24個百分點，反觀500萬以下減幅最大，達2.12個百分點，3000萬元以上總價除5001-6000萬表現較強之外，其餘均比重減少。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡認為，由於價格出現全面性的上漲，也讓過去千萬以下低總價產品紛紛升級，影響到成交占比，而高總價產品因轉手不易，成為市場燙手山芋。

綜觀未來，林祺博認為，台南受惠於實質就業人口，讓買氣穩中求進，甚至出現外溢效應，而高雄雖有標售捷報不斷，大型交易也頻傳，但相較於台南仍缺乏全國性亮點，要期待價量均揚，仍需要時間觀察。

高雄人口呈現負成長，但以單一區域來看，仁武區人口數從7萬4867人到今年1月，增加至9萬1941人，激增23％。建商也搶進仁武推案，多城國際在仁武區北屋北街推出「多城市」第一期，房價1字頭，進場2個月，熱銷已破80戶。

看好30至40歲青年首購市場，高雄「皇普摩天100」輕豪宅大樓預售案，即起至4月底推出「房子輕鬆買，小孩我幫養！」育嬰補助計畫，首度與高市最具規模嬰兒及孕婦用品專業賣場進行異業合作，針對不同戶型來進行補助，最多送50萬育兒金，吸引買家進場。

代銷龍頭海悅國際則強勢進軍南台灣房市，去年在南台灣接案總銷金額約500億元，去化350億元，今年台南在地豪宅建商上曜建設九份子案、高雄有聯上實業左營等建案，今年接案總額上看600億元。

海悅廣告近年除積極佈局南部市場，更透過與南部在地大學合作進行學生校外實習，培養在地人才、提供技術交流，目前與屏東大學不動產經營學系已正式簽署合作，讓學生提前進入業界實習，加深對產業的認識；另與崑山科技大學房地產開發與管理系也在研擬合作機會，未來將持續栽培優秀學生，為業界挹注更多活力。

(中時 )