房仲加盟品牌「大者恆大」趨勢加劇，國內最資深、單一品牌市占率最高的住商機構，住商不動產簽約店數已達580家、大家房屋則達150家，住商機構董事長陳錫琮表示，今年二品牌力拚新簽約店數各達百店，以明年底前達到雙品牌千店為目標。

陳錫琮表示，去年房市景氣好，不少店東經營者擴展新門市，去年一年住商不動產店數淨增加約60店，第二品牌大家房屋淨增加約30店，機構內二個品牌的營運店已達600店大關，預期今年房市交易量在政府陸續推出打炒房政策下，投資買盤退場，整體交易量可能萎縮至2019年約30萬棟水準，不過房仲品牌市場大者恆大趨勢日益明顯，提供經營者優勢的房仲品牌市占，仍有成長空間。

陳錫琮表示，加盟店客戶四大族群中，除了創業與原店東再展新店外，其他同業轉換品牌與獨立品牌加盟，將會是主要擴展的對象。相對於住商不動產全國各一、二線城市店密度分布較完整，展店上在商圈店距考量下擴充新點，大家房屋則會以目前密度較低的台中、苗栗以及台南、高雄作為主要展店區域。

因應疫情，住商機構去年全台房仲業首創以「頒獎列車」獎勵優秀經門市及經紀人、捨棄大型聚會，今年再次啟動專車在72天內跑遍全台，也達到深入商圈、重塑品牌形象的目的。

陳錫琮表示，總部與加盟店的友好夥伴關係，是品牌成長的主要動能，住商機構雙品牌600間店中，加盟年資超過五年的有125店，超過十年就有79店、超過20年的有32店。今年住商不動產與大家房屋2020年度總業績成長40％，其中全台有43位千萬經紀人，較前期飆升71％，九個破億團隊，每六家就有一家業績超過3,000萬。

(工商 )