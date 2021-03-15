素有「女股神」封號的明星基金經理人伍德（Cathie Wood）近日目光轉向電玩產業，大舉敲進美國遊戲公司Roblox，激勵STOXX全球遊戲電競指數上周大漲2.3％。投信法人表示，拜疫情、雲端串流幫助，電玩產業明、後兩年規模將成長24.6％，帶來巨大的投資機會。

Roblox成立於2004年，是老牌遊戲公司，知名遊戲「機器磚塊」就是該公司的產品，而且Roblox平台上每月活躍用戶數超過1.6億人。上周三於紐約證交所上市掛牌，即獲伍德管理的ARK新世代網路ETF大買約52萬股，打開遊戲電競投資話題。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，拜新冠疫情、雲端串流技術的幫助下，全球遊戲電競產業在2020年進入全新高度，研究機構Newzoo預估規模達1,749億美元，年成長19.6％，預估今、明兩年將再成長24.6％，達2,179億美元。

陳世杰指出，疫苗施打後，未來疫情將逐漸降溫，宅在家的時間減少，但是雲端串流發展越來越成熟，讓遊戲消費方式從單一買斷式，走向平台訂閱制。玩家只要每月小額付費，就可以玩翻平台上數萬種遊戲大作。而且不用高級硬體設備，只要基本款的手機，隨時隨地可加入。

美商藝電（EA）執行長威爾森就說，花費同樣的內容創建基本成本，透過訂閱模式，可比傳統模式多娛樂1億名玩家。遊戲開發大廠育碧Ubisoft執行長吉勒莫認為，電玩遊戲串流將成為該公司未來5年內的重要收入之一。

根據資料統計，分析師整體預估，今年全球遊戲電競產業每股盈餘將成長30.3％，明、後兩年同樣有雙位數以上的成長機會。

陳世杰表示，遊戲電競進入全新世代，正以一股強勢風潮席捲全球，成為不可忽視的投資新趨勢。

(工商 )