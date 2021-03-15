鍵盤、被動元件及綠能三大核心事業均可望維持成長，讓達方(8163)今年營運很正向，達方董事長蘇開建表示，達方已進入新成長期，今年三大事業都會成長，2021年是不錯的一年，營收及獲利追求雙成長，且動能會比往年高。

達方今天舉行線上法說會，由蘇開建親自主持，達方近幾年積極透過併購及入股策略強化綠能及被動元件等關鍵零組件產品線，包括綠能部分世同金屬、統達及太宇，以及配合MLCC往高價值產品發展的詠業等，成果可望自今年開始顯現，加上達方積極擴大背光鍵盤產品應用，在併購效益及產品線逐漸完善下，可望讓達方營運自今年開始進入新的成長期。

蘇開建表示，達方在關鍵零組件及綠能的併購策略已大致完成，2021年著重併購三大事業體，從達方角度來看是對內精實、對外思考怎樣對達方是有利的，讓三大事業具體發揮最大綜效，尤其是綠能部分，希望能發揮最大效益，成為達方營運成長重要動能。

在鍵盤產品出貨暢旺下，達方前2月合併營收為38.09億元，年成長55.07%。

就三大事業來看，蘇開建表示，今年第1季鍵盤產品淡季不淡，年成長率相對高，上半年NB需求跟去年第3季及第4季差不多，訂單掌握度很有把握，下半年則保守看待，還要再觀察，目前鍵盤月出貨量約500萬台，其中背光鍵盤約佔出貨量約40%，貢獻鍵盤整體業績約60%到70%，去年因為家用市場提升，背光鍵盤出貨佔比約30%到40%，由於背光鍵盤及Chromebook都有不錯成長，今年鍵盤出貨量會增加，營收也會正成長，但因Chromebook比重攀升，毛利率維持去年水準；為提升獲利，除高階產品電競相關產品，我們也希望推出各種應用的背光鍵盤。

在被動元件及詠業方面，蘇開建表示，詠業及MLCC產品往高容高單價產品發展，目前已見到具體成果，由於市場需求強勁，MLCC到第3季都是滿載，3月已小幅調漲價格，預計4月再調漲大部分產品價格，為因應客戶需求，公司也針對MLCC產線進行去瓶頸，預計將增加20%到30%產能，若加上下半年申請高科技上市的詠業今年約成長15%到20%，被動元件對達方今年業績貢獻將高於往年，預估年成長可達20%到30%。

在綠能部分，達方預計今年第2季併入太宇科技，預估今年綠能產品營收可望年成長50%。

2020年鍵盤產品佔達方營收比重約65%，被動元件等關鍵零組件約佔15%，綠能約佔15%到20%，達方預估，今年綠能產品佔比將攀升至30%，鍵盤佔比則降至50%到55%，關鍵零組件佔比維持15%。

有法人詢問產業鏈缺料問題是否影響達方出貨？對此，蘇開建表示，由於NB鍵盤主要是機構件，達方掌握度高，不缺料，系統廠部分則是面板及半導體元件較吃緊，達方配合客戶建立庫存及產能調配交期，目前因應得宜，客戶也很滿意，NB鍵盤問題較少；但E-Bike的套件缺料很明顯，目前交期已從過去的3個月到半年拉長至10個月到1年，預期缺料問題將延續到年底、甚至明年，達方已配合客戶先後順序跟訂單需求調配，希望歐美疫情改善後，腳踏車缺料問題能逐步解決。

儘管有新冠肺炎疫情干擾，在鍵盤及綠能產品皆有不錯成長下，達方2020年合併營收為223.5億元，年成長16.8%，營業毛利為38.58億元，年成長8.9%，合併毛利率為17.3%，年減1.2個百分點，營業淨利為11.34億元，年成長6.6%，營業淨利率為5.1%，年減0.5個百分點，稅後盈餘為9.04億元，年成長0.4%，每股盈餘為3.23元。

(時報資訊)