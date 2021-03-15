劉秉翔嘗試將廢棄果莢裝載巧克力冰淇淋，新穎作法讓消費者驚艷。（林和生攝）

曾在北部擔任代理教師多年的劉秉翔，不捨常年從事農務的父母年紀老邁，決定返鄉投入可可種植，近年來收成趨於穩定，他嘗試將廢棄果莢作成外包裝，把可可製成冰淇淋填充入內，創意翻玩食材的方式讓人驚艷，已著手入市販售。

劉秉翔說，父母在屏東市的海豐社區種植綠竹筍與檳榔，因竹筍費工且必須早起割筍，不捨長輩辛勞，更擔心田地荒廢，思考許久決定回到故鄉，以不噴農藥的草生栽培方式，開始投入可可種植。

一開始兩代間爭執不斷，田間雜草叢生，父親怎麼看都不順眼，連鄰田農友也開始抱怨，且屋漏偏逢連夜雨，正當準備收成時卻遇上颱風，把果莢打落一地，當所有人都不看好時，只有他自己從沒放棄。

「前幾年是實驗期」，劉秉翔為了生活與農務並行，除了在私人企業任職，還到農藥行擔任銷售員，雖然自己堅持不噴藥，但也積極吸取相關知識，終於讓收成轉為穩定。

如今盼到穩定產出，但因可可屬於新興產業，加上收購的人不多，劉秉翔開始嘗試研發新品，且結識從事餐飲業多年的朱澤儒，2人一拍即合，經討論覺得將巧克力作成冰淇淋，只要產品天然，就一定有銷路。

但單純冰淇淋市售商品眾多，2人嘗試把果莢作為賣點，經過2個月研發，克服原本苦味、同時保留可可香氣，產品一經試賣，立刻吸引眾人目光；劉秉翔成功站穩第一步，未來打算以觀光農場方向邁進，希望把台灣優良可可豆推廣出去，讓更多人知道，順勢擦亮屏東品牌。

(中時 )