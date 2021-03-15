法國《查理週刊》（Charlie Hebdo）最新一期封面呈現英國女王伊麗莎白二世跪地、壓在梅根頸部的畫面，還為梅根加上「無法呼吸」的對白，呼應美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死的事件，引發眾怒。

法國《查理週刊》（Charlie Hebdo）再掀爭議，最新一期封面呈現英國女王伊麗莎白二世跪地，將膝蓋壓在梅根頸部的畫面，還為梅根加上「無法呼吸」的對白，似在呼應美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死的事件，遭外界批評漫畫「從頭錯到尾」。

Pourquoi Meghan a quitté Buckingham ?



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哈利王子與梅根在歐普拉的專訪中控訴長子亞契（Archie）出生前，遭一名王室成員關切未來膚色「會有多深」，指控王室存在種族主義，引發爭議，不過他們強調這些話不是女王或菲立普親王（Prince Philip）說的。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardian）報導，法國知名諷刺刊物《查理週刊》13日出版的最新刊物觸及這個議題，封面以漫畫呈現穿著黃色套裝的英國女王伊麗莎白二世跪地，以右腳膝蓋壓在趴在地上的梅根脖子上，梅根額頭滴下汗水、面目猙獰，女王則雙手交叉、咧開嘴奸笑。

週刊封面標題寫著「為何梅根脫離白金漢宮」，下方漫畫中的梅根則被配上「因為我再也不能呼吸！」的對白，整個漫畫設計頗有呼應2020年美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察執法過當、壓頸致死的案件，這起事件引發全美乃至世界各地的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，反對種族歧視。

《查理週刊》出版後引發眾怒，英國關注種族平權的智庫「Runnymede Trust」執行長貝岡（Halima Begum）發布推文痛批漫畫「每個層面都錯」，「女王像佛洛伊德的兇手那樣壓斷梅根的脖子？梅根說她無法呼吸？」砲轟漫畫無法超越界線、讓任何人發笑、或是挑戰種族主義，反而羞辱了這個議題、冒犯所有人。

漫畫也讓喜愛女王的粉絲憤怒，因為它嚴重醜化女王，除了紅眼睛外，還露出毛茸茸的雙腿。

針對哈利王子與梅根控訴英國王室存在種族主義，威廉王子（Prince William）上周嚴正聲明「我們絕不是一個種族歧視的家族」。

總部位於巴黎的《查理週刊》創立於1970年，以充滿挑釁的漫畫及抨擊政治人物、公眾人物、宗教符號聞名。《查理週刊》因出版伊斯蘭教真主穆罕默德漫畫遭穆斯林批評褻瀆，辦公室更在2015年初遭槍手血洗，造成12人喪命。儘管許多人認為《查理週刊》的內容太過挑釁，不過也有人認為，《查理週刊》是法國不受宗教約束的重要象徵。

(中時新聞網)