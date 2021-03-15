現代人生活忙碌、時間不夠用，多數人三餐靠外食，餐飲花費直線上升。有網友在批踢踢發文，表示自己是名外食族，但也因伙食費開銷驚人，1天外食費高達500元，貼文一出，引起熱議。算算上班時間早餐80元、午餐120元，加起來也要200元，1個月光是上班日就要花上6000元。想省外食餐費撇步在這，只找對幸福企業，讓你天天吃到飽也不擔心瘦了荷包。

成立邁入12年的小蒙牛餐飲集團，靠著香醇湯頭的精燉高湯以及獨特孜然風味，成功在火鍋界打響名號，隨著展店數的增加，分店遍及北中南，現在正值大舉徵才時刻，不僅薪資待遇佳，光是儲備店長薪資就上看4萬3000元，最吸引的人就是員工餐，每天早晚各1餐，讓員工整天都不用花到餐費。

同樣是餐飲企業，位在新北市三峽的春來園鱘龍魚餐廳，用清澈乾淨無污染的山泉水放養鱘龍魚，使顧客品嘗到最新鮮、原味的鱘龍魚料理，搖身成為三峽地區有名的休閒餐館。

創辦人阿瑞師不僅廚藝精湛，對待員工更是用心，在春來園工作的員工，午晚餐都可享用由餐廳提供的食膳，不只如此，每當阿瑞師研發新菜單，員工都能第一時間免費試吃。想要加入免費供餐的幸福企業，就上1111人力銀行來搜羅吧。

(中時新聞網)