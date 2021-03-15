根據主計處公布今年1月份失業率3.66%，創12個月來的新低，景氣指標持續翻轉，同步反映在就業市場，根據1111人力銀行的調查發現，有近3成企業對於今年第2季景氣抱持著樂觀看法，有58.8%對景氣看法持平，而看壞景氣的企業，則從去年同期的43.1%大幅下降到11.6%。

企業對景氣復甦有感，對於營運表現也抱持正面態度，31.4%的企業認為今年業績會優於去年同期，另外有56.5%認為將持平，只有12.1%的企業認為業績恐下滑。

因預期業績將上升，也讓企業重新盤點人才缺口，將近7成3的企業規劃在第2季開出職缺，進一步從產業交叉分析，徵才意願最高的企業分別是資訊科技業、營建不動產業以及金融業為主的工商業服務業。

1111人力銀行發言人黃若薇分析，台灣是科技之島，資訊科技業在全球供應鏈中居於關鍵位置，受惠於5G、AI的快速發展以及轉單效應，去年電子業出口值年成長17.9%，業績暢旺、產能擴充，緊接而來的就是大量的人才需求，讓資訊科技產業的人力缺口處於需求大於供給的狀態。

在營建業部分，房地產市場的熱度從去年底開始就持續增溫，單是今年1~2月六都買賣移轉棟數3萬9581棟，年增18%，創下10年來同期新高，顯示房地產剛性需求強勁，再加上企業設廠的建案，人力需求暢旺，亦刺激就業市場活絡。

去年獲利創下新高的金融業也在近期大舉徵才，因應跨國金融與數位金融的發展，除了過往需求的金融專業人員，也端出百萬年薪向資訊人才招手，布局數位金融。

看好後疫情時代，台灣消費市場正向發展，「台北美福大飯店」人資部經理王崇任表示，看好內需在下半年仍持續升溫，且國內疫苗開打後，亦將有助於消費者信心回籠，對於未來景氣自然是樂觀以對，目前徵求人力首以外場為主，開出逾30個不同職缺。

「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」公關經理吳承諺也指出，有感疫情受到控制，消費者比較願意外出用餐，今年公司規劃展店，對人力需求量提升，將列徵才約82~110人，以儲備幹部及店長為主，起薪約3萬5000元到4萬元起。

觀察1111人力銀行網站上的工作機會數，截至2月份為止，早已超過50萬個，比起去年同期增加近2萬個工作機會數，反映就業市場對於人才的需求漸漸增溫，黃若薇表示，為替求職者加把勁找到合適的工作，同時也為企業留住優秀人才，1111人力銀行再度推出「找到工作送1萬元」活動，只要透過1111人力銀行投遞履歷，且找到工作就能申請，任職滿3個月即可得到1萬元幸福獎金，積極為上班族找到幸福工作鋪路。

(中時新聞網)