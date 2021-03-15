2021年國際婦女節周，臺灣證券交易所響應全球交易所「性別平權敲鐘」 活動（Ring the Bell for Gender Equality），考量疫情期間，簡化實體宣導，藉由今年線上舉辦之「公司治理評鑑宣導會」，呼籲上市櫃公司持續採取改善董事會性別結構，以實質行動促進性別平權，並將我國推動性別平權及促進婦女經濟參與之成果與國際分享。證交所於今（15）日，由許璋瑤董事長及簡立忠總經理率領一級主管齊聚響應，除以行動促進兩性平權，並藉此向國際發聲，展現台灣性別平權的成果。

「性別平權敲鐘」活動始於2015年，為世界銀行國際金融公司（IFC）、世界交易所聯合會（WFE）、聯合國永續證交所倡議組織（SSE）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）、聯合國婦女署（UN Women）、金融業婦女平權組織Women in ETFs等國際組織共同發起的倡議，目的在推動聯合國永續發展目標第五項—性別平權，由全球各交易所來鼓勵發行人、中介機構和投資者，共同促進並確保婦女之經濟參與權益。今年全球共有107家交易所及集中保管機構報名「性別平權敲鐘」活動，亞太地區交易所亦多已加入響應。

推動性別平權為國際重要共識，亦為我國長期致力推展之政策工作。根據世界銀行「2019年女性、經商與法律」報告之兩性職場平等評比，臺灣名列亞洲第一；臺灣證券交易所亦配合金管會政策，自2013年起，持續推動上市櫃公司改善董事會性別結構。

2015年，我國首度將女性董事比例納為上市櫃公司「公司治理評鑑」指標，並逐年提高加分標準。2017年起，投信業者陸續推出公司治理、ESG及永續ETF，透過發行主題型金融商品，間接引導投資人支持性別平權。2020年「永續治理藍圖」推動要項，亦包括「強化揭露董事會性別、專長、年齡等分布情形，及董事會多元化政策之具體管理目標及落實情形」乙項。

證交所表示，本次參與「性別平權敲鐘」活動，除響應國際重要倡議外，亦將我國推動性別平權及婦女賦權成果與國際分享，增進我市場國際能見度。未來證交所亦將配合政府相關政策，定期檢討上市公司性別多元化相關指標，並與全體市場參與者共同努力，持續推動上市公司落實性別平權及永續經營發展。

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