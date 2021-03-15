家電品牌艾美特-KY（1626）15日召開董事會，通過去年合併營收92.07億元、年減9.2％，每股純益1.12元，董事會並決議派發現金股息0.6元、股票股利0.4元。

2020年Covid-19疫情重挫全球經濟，小家電民生用品消費品首當其衝，艾美特董事長史瑞斌表示，去年下半年整體業績逐漸回穩，但全球疫情持續影響整體市場，下半年以強化工廠效率、新品開發、使產品多功能發展加成本控制為目標，使全年小幅獲利。

艾美特表示，2021年目標新品開發在原有兩季產品的基礎上，增加深度與廣度，除過去兩季產品外輔以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。

外銷方面，持續增加新市場、客戶與新通路的發展，跨境電商是新的營收來源，初期以美國、東歐與沙烏地阿拉伯電商平台為主。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，舊廠位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，2019年開工，預計今年中完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金約1.5億人民幣將可完成認列，建築物面積5.27萬平方米，預計完工後可以分配3.6萬平方米，初期規劃暫以自用及出租為主，深圳地鐵延長線也在建置中，預計完工後地鐵站會經過。

(工商 )