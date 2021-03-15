根據先前爆料達人說法，蘋果（Apple）有望在3月23日舉辦春季發表會（若無意外，應是線上形式，或者僅以新聞稿的方式發表新品），推出多款準備中的新品。而其他傳出有機會在春季亮相的新品之一，就包含AirPods 3。陸網近日曝光了宣稱是AirPods 3的諜照，將網友好奇的新品造型完整曝光！

《52audio》網站日前曝光了來自消息來源的AirPods 3實拍圖。從照片內容來看，AirPods 3的造型可說是AirPods第二代以及AirPods Pro的融合，耳機柄的長度明顯比AirPods Pro更短、更像AirPods Pro；耳機造型位置形狀與AirPods Pro更接近，但是未採用耳塞式設計，而是使用半入耳式設計，而具體造型又跟AirPods Pro的耳機部分更相似。

《52audio》曝光了宣稱是AirPods 3的實拍照（多張）。（摘自52audio）

據了解，AirPods 3預計仍舊搭載H1晶片，功能上不會支援AirPods Pro的主動降噪，因此也不會支援通透模式。電池壽命可能與AirPods第二代接近，也就是單次使用約可達5小時，搭配電池盒則可延長到24小時。AirPods 3的充電盒預計也將支援無線充電。

根據先前傳聞，AirPods 3有機會與新一代iPad Pro、AirTag（蘋果全新藍牙追蹤器）、Apple TV等新品一同發表。但目前蘋果尚未公布相關發表會時間。到底是否將辦發表會，這些使用者相當期待的新品又會在哪時正式亮相，都得等蘋果正式宣佈才能確認。

(科技)