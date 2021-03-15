基隆市政府推動國門廣場計畫，預計20、21日拆除火車站前圓環天橋，日前已將蔣公銅像移除送往桃園慈湖，但圍繞在蔣公周圍的12棵、約3層樓高的南洋杉及基座未來何去何從，文化局仍在進行歷史資產調查。

市議員陳薇仲提及，火車站前圓環是早開發區域，以前有非常多族群聚集，具豐富歷史及文化資產，日前也有民眾提及，圓環雕像的基座，曾放有日治時期首任台灣總督樺山資紀的銅像，可能具有歷史價值，要求文化局能明確說明基座未來是否會保存，此外，國門廣場的模擬圖有綠帶植栽，但沒有細部說明，她提問，未來圍繞銅像的12棵南洋杉會如何進行移植？

對此，文化局長陳靜萍回應表示，基隆具四百年歷史，過去三年藉由大基隆歷史場景再現整合計畫，梳理許多歷史紋理，2017年進行全市文資普查調查，紀錄了2本冊子，但在過去的資料和近年的調查中，基座皆未列入文化資產，文化單位仍須測量確認，將依文資法交由文資審議委員會決定，並提供給規畫單位進一步思考。

林右昌進一步說明，國門廣場不會是儀式性、紀念性的空間，但歷史性的事、物仍需重視，會參考國外設計方式，比如在有歷史意義的地點上做註記，或透過燈光呈現。至於，南洋杉未來何去何從，市府仍在研議中。

(中時 )