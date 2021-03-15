說英語嘛也通！台東辦理國際衝浪跟鐵人三項比賽，經常有外籍人士參加，台東縣政府打造友善環境，輔導店家雙語及改造計畫，每年有30家以上店家能進行英語服務，餐廳負責人劉靜尹說，老外看到台菜有英文菜單，都很驚喜，也讓他們願意在台東多待一些時間。

台東縣長饒慶鈴15日與縣府外籍顧問Ted Leshnick及外籍人士前往「拿手菜餐廳」體驗雙語化店家輔導成果，服務人員用流利的英語向客人引導點菜，介紹菜單，讓同行的外國朋友大呼「太棒了」。

來自美國的Ted表示，他是素食主義者，進到這樣的雙語友善餐廳，透過菜單可以快速又清楚看到哪些菜是素食的，這樣的措施很棒；澳洲來的Joe說，他住台東3年多，有這樣雙語餐廳，讓我們這些外國人感覺是台東好客的。

業者劉靜尹說，台東有衝浪、鐵人三項等國際賽事，很多國外觀光客來，但是店家一直無法跟他們有效溝通，縣府這幾年為店家輔導外語能力及外語標示，外國人看到傳統台菜的雙語菜單都很高興，覺得來台東太棒了，未來希望能增加更多雙語標示，業者也樂意讓員工去學外語。

饒慶鈴表示，台東在全球訂房網榮獲訂房旅客2021年「全球最好客城市」殊榮， 縣府以每年30個店家進行食衣住行多面向雙語環境改造，讓外國人來到台東有賓至如歸的感覺，台東有近2700位外籍在台東長住，希望友善環境的打造，能讓「東漂」的外籍人士好好享受台東的慢生活，也讓在地業者拓展市、增加營收。

(中時 )