關西鎮314白色情人節發生醋男勒死前妻命案，行兇的陳姓男子犯案後服安眠藥企圖自殺，送醫救回一命，警方15日偵訊後依殺人罪嫌移送新竹地檢署，檢方認陳男涉重罪伴隨逃亡，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。
擔任保全的62歲陳男與同齡的陳女結婚後感情不睦，2人二度結婚又離婚，2年前結束婚姻關係後仍同住在一個屋簷下，陳男懷疑陳女有外遇，314上午下班後，以一起吃飯為由誘騙陳女回家，加以追問。
陳男因被陳女的冷淡態度激怒，憤而以雙手將陳女勒死後，打電話給女兒稱「我殺了妳媽媽」，掛斷電話自行服下20顆安眠藥，企圖與前妻共赴黃泉。
女兒立刻報案，警消趕至時，陳女已無氣息，陳男倒臥另一房間，送醫急救後無生命危險，由新埔分局帶回偵訊後，依殺人罪嫌將陳男移送新竹地檢署，新竹地院裁定收押禁見。
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