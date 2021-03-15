女大生帶愛寵女鵝逛大街，民眾回頭率超高。(照片/游定剛 拍攝)

一般養鵝人家鄉下很常見，在都市則幾乎沒看過。《中時新聞網》記者(14日)晚間，在士林夜市街頭獨家直擊，女大生雙手抱著寵物鵝逛大街，擦身而過的路人全都驚呆。女鵝主人LuLu受訪分享「養鵝育女」的心路歷程，更透露民眾回頭率百分之百。

女大生LuLu和男友，帶著「女鵝」糖糖趴趴走逛大街。(照片/游定剛 拍攝)

現年22歲，就讀輔仁大學的LuLu表示，在鄉下看到朋友養鵝很新奇，但他們家是養來吃的，後來我就在家養了一隻，因從手掌大小就開始養牠，到現在4.5公斤，必需雙手才能抱牠，但以鵝界來說，牠的個性乖巧聽話，穩定性高、不會亂攻擊人，只是牠沒看到我就會大叫，鄰居會稍微抗議，但不至於檢舉，所以天天都要出門蹓鵝。

女大生抱鵝逛大街，路人回頭率百分百。(照片/游定剛 拍攝)

翻翻LuLu IG滿滿都是和「女鵝」糖糖生活點滴照，每天除了會準備牠最愛吃的麵包蟲外，還會帶牠到公園、河堤趴趴走，原有幫牠買牽繩，但牠帶上會直接崩潰。面對路人頻回頭、議論紛紛，雖說她早已習慣，不過時常遇到民眾鴨子、鵝，傻傻分不清楚，到最後甚至懶得糾正，LuLu無奈表示，還有人說是鴿子還是雞，令她哭笑不得。

LuLu天天帶著女鵝出門散步。(照片/LuLu 提供)

記者詢問一旁Lulu男友，當初她要養鵝你有傻眼嗎?男友政泓秒答：「有，蠻傻眼，她沒有說就直接帶回來」LuLu馬上解釋，我有說要養鵝，就把牠帶回來。不過，令政泓不解的是，糖糖早上都會故意不認得我一下，去找牠都會裝作不認識，然後對我大叫。外界好奇，若要飼養一隻鵝的價位是多少?LuLu表示，鵝很便宜300塊，所以會很多人衝動飼養，不過不好養，除了要忍受牠的叫聲外，還需24小時看顧，牠的個性有點像狗，無法養在籠子或陽台，否則心理狀況會不好。

LuLu都會抱著糖糖出門玩。(照片/LuLu 提供)

LuLu與女鵝糖糖感情相當好，甚至會和牠同床共枕。(照片/LuLu 提供)

LuLu為糖糖布置專屬的床。(照片/LuLu 提供)

LuLu會讓糖糖泡澡玩水。(照片/LuLu 提供)

糖糖一個月大時，可放在洗手槽內泡澡。(照片/LuLu 提供)

(中時新聞網)