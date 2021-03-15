疫苗的加速接種，為經濟復甦預期加溫，指標利率彈升，近期金融市場波動加大，在景氣修復及企業獲利改善基礎下，風險性資產整理後仍將回歸基本面，且各國央行貨幣寬鬆政策未變，通膨在基期效應淡化後趨緩，但操作上仍須留意市場風格轉換、指標利率走勢，投信建議，穩健布局可透過具有跨資產、跨區域及跨產業特性的跨國組合平衡基金因應，掌握不同資產輪動行情，並分散投資組合風險、拉高勝率。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示，儘管殖利率揚升加大金融市場短期波動，不過考量聯準會（Fed）一再重申維持寬鬆的必要性，不會因短期的通膨上升就倉促調整貨幣政策。且通膨預期的短期飆升，主要是因去年基期較低影響，同時殖利率一次性彈升至當前水位，量化交易所引發的公債連鎖性賣壓料已初步釋放完畢。再者，觀察美股主要指數表現，近日以循環價值股占比較大的道瓊指數表現抗跌，甚至逆勢走揚，可見資金並非一次性退出股市，而是風格輪動。

此外，美國新一輪財政刺激法案有助於消費動能回溫，金融市場載貨資金挹注，加上今年景氣復甦、企業獲利反彈的大背景下，料風險性資產在整理後將回歸基本面，重拾上漲動能，但投資操作上，仍須留意各國央行對未來升息預期變化，以及投資風格轉換，因此建議投資人不妨多重資產方式來因應，既能掌握不同資產的輪漲行情，也有助分散投資風險，穩健因應。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出，殖利率短線升幅已接近滿足點，債券息收可望吸引追求穩定息收的投資人回流，同時由於利率上升將影響股市評價基礎，股市料在就合理估值水準進行重新定價後逐步趨穩，循環股可望因經濟重啟預期、低基期及低估值等利多優先受惠。

至於成長股短期回檔幅度較大，但在資金面充裕基礎下，預計具強勁潛在獲利動能的成長股仍將是資金焦點，建議仍可均衡配置。

(工商 )