振樺電（8114）旗下瑞傳15日改選董監事，取得瑞傳3成股權結盟的華碩指派許祐嘉、張權德及謝明傑出任董事，拿下3席董座，由振樺電董事長陳茂強續任董座，許祐嘉、張權德則擔任共同瑞傳總經理

筆電大廠華碩2月底公告完成取得瑞傳3成股權，為組織調整需求，瑞傳全面提前改選董事及監察人，董監席次從原本5席董事、1席監察人增加至7席董事、1席監察人。

根據公告顯示，瑞傳本次改選結果由陳茂強、沈振來、李垣麟、姜益民出任振樺電法人代表，華碩部分包括華碩全球資深副總裁許祐嘉、電腦智慧物聯網事業群全球副總裁張權德及華碩董事謝明傑出任，並選出振樺電全球運籌中心法務總監李宜靜為監察人。

華碩攜手瑞傳，目標劍指AIoT產業進化與應用升級兩大目標，華碩初期會將目前AIoT伺服器訂單交由瑞傳負責代工生產，逐步開展AIoT事業，雙方合作效益預計明年發酵。

振樺電2月業績未受工作天數較少影響，營收達6.8億元，年增9.21％、月增10.5％，創同期新高紀錄；累計前2月營收為12.97億元，較去年同期成長9.74％。市場看好，在產業需求穩健復甦，以及有華碩對瑞傳釋出AIoT伺服器代工訂單下，振樺電首季業績可望維持成長力道。

(工商 )