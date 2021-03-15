到全家便利商店，無論是悠遊卡或是使用悠遊付，都有好康優惠，便利商店已經成為現代人生活中不可或缺一部分，只要帶著悠遊卡，或加入悠遊付會員，到便利商店就能夠不帶錢包。

全家便利商店最新推出「健康志向-蛋白纖維餐」系列新產品，鼓勵大家在年後回歸正常作息與規律運動來維持健康體態；結帳時則可使用悠遊卡、悠遊付結帳，不但降低接觸風險，也可快速便利完成支付。

其中，自2月25日起至8月19日止，每周四持悠遊卡在全家便利商店支付鮮食商品(杯裝咖啡、茶飲除外)，即享單筆滿100元折10元(限量30萬名)，悠遊付則是自2月24日起至3月23日止，單筆滿188元現折18元(限量18萬名)，回饋率也近10％。

對消費者而言，悠遊卡、悠遊付共同建構的「卡付合一」策略是最佳的支付解決方案，無論是帶著悠遊卡，或是成為悠遊付的會員，在全家便利商店都有好康可尋，結帳前可別忘了以悠遊卡、悠遊付結帳，以免錯失優惠好康。

(工商 )