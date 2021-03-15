「台中北屯兒童圖書館」整修後新穎外觀的示意圖。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

中市北屯兒童圖書館將進行改造翻新，台中市文化局15日表示，因設備老舊已不敷使用，經爭取逾4000萬元經費進行整修，工程預計在2022年完工，進行包括建築主體耐震補強、廁所設備升級，規劃全齡化閱讀空間。

中市北屯兒童圖書館15日舉行開工祈福典禮，中市文化局長張大春及市議員沈佑蓮、陳成添、黃健豪等人出席。張大春表示，北屯兒童圖書館是台中第一座為兒童量身打造的圖書館，但建物外牆磁磚多處已損壞剝落；屋頂及牆面滲漏水，文化局編列預算4086萬餘元進行整修工程。

台中市立圖書館長張曉玲指出，工程預計在2022年完工後，將轉型為全齡化服務的圖書館，除更新兒童閱讀區、親子共讀區設備外，期刊報紙區將增闢養生保健樂齡學習閱讀區、青少年閱覽空間則增加電腦設備、規劃輕食區。此外，因應全齡化服務，圖書館將延長開館至夜間。

文化局強調，兒童圖書館改造工程包括全館廁所將全面翻新，並調整男女廁所數量比例為1比4；外牆整修後，將縮小玻璃帷幕面積解決日曬問題；重新規劃入口門廳及內部空間隔局不僅建築主體耐震補強，廁所設備升級、增設全齡化閱讀空間，空間也更寬敞明亮、舒適。

(中時 )