美女主播蔡尚樺擁有甜美臉蛋、E奶好身材，被網友封為最正主播，後來轉戰娛樂節目主持人，常在社群網站上分享生活日常的她，近日曬出穿著學生服的照片，看起來完全不違和，讓粉絲看了狂讚：「說18歲我也信」。

蔡尚樺發文寫下：「雙馬尾水手服學生妹Look上線」，只見她綁著雙馬尾，妹妹頭微微旁分，穿的水手服胸前還有個紅色蝴蝶結點綴，搭配她的水汪汪大眼和甜美笑容，整個人有青春洋溢的感覺，逆齡彷彿重返學生時代。

蔡尚樺榜雙馬尾、穿水手服，被狂讚超逆齡。（圖／翻攝自IG）

另外，蔡尚樺也有感而發，聊到這幾年最大的感觸，「有時當下事情發展未必盡如人意，但時間軸拉長後反而因禍得福，有意想不到的收穫。命運的節點環環相扣，真的很奇妙～所以踏實走好眼前的每一步，用一百分的努力完成手上每件事，相信期待的一切都會如約而至！」並透露最近報名了新課程，準備增強技能，興奮直呼：「期待2.0版本的自己」。

而蔡尚樺一PO逆齡美照，就吸引許多粉絲留言直誇「就是高中生」、「說18歲也信rr」、「太年輕了吧」、「16歲的妳」、「可以出寫真了」、「全民新攻略的戰袍可以考慮換成這樣」，不少星友虞承璇、孟潔、采子等人也大呼太可愛了吧！

(中時新聞網)