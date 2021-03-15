這樣的面相出軌機率高？ 命理師從五官看「性慾」

近期婚變、出軌事件等話題，頻頻出現各大媒體版面，前有福原愛、江宏傑傳出婚變問題，後有王定宇與助理的同居風波，到底怎樣的面相出軌可能性高，網紅命理師簡少年，將用自己鑽研多年的面相學帶大家來了解。

網紅算命師簡少年鑽研面相學多年，有一番獨特見解。(圖攝自/記者鄭筱璇)

算命師簡少年表示，出軌又分為「生理性」與「心因性」，而前者就是大家所說的「肉體出軌」，後者則是「精神出軌」。首先，肉體出軌以面相學來看，最直接的關聯就是鼻子與耳朵，假如兩個器官夠大，對性的需求就會比較大，若再加上眉眼彎彎，眼神迷濛，總是不正眼看人，就容易吸引桃花接近，相對的出軌機率也比較大，算命師簡少年也舉例，像是藝人成龍大哥的鼻子就是很典型的例子，他出軌時曾說：「我犯了全天下男人都會犯的錯。」以成龍的面相來看，也符合鼻子大、耳朵大、眉眼彎彎的面相。

成龍曾爆出軌事件，符合算命師所說鼻子、耳朵大面相。(圖/本報資料照)

另外，算命師簡少年也提到，這樣的五官判斷法，也可以用在婚姻中，假如女方的眼耳鼻口都比另一半小的情況下，可能在慾望方面就很難滿足另一半，不過今天若是男女對調，情況會稍稍不同， 女生的五官比男生還大，通常在生活上比較獨立，而並非單指性生活方面，包括生活中的各個方面，因此這樣女強男弱的婚姻問題，在東方社會價值觀上比較不被接受，身邊往往也會出現聲音。算命師也以前陣子福原愛、江宏傑的婚變事件為例，女方的鼻子較大，以及外界傳出兩人「格差婚」就是這樣的情況。

福原愛鼻子、耳朵較江宏傑有肉，符合算命師說的「女強男弱」面相特徵。(圖/本報資料照)

再來探討「心因性出軌」，算命師簡少年解釋：「通常這樣的出軌，可能不是生理上無法控制自己，而是心理層面需求量大，這樣的人喜歡在愛情世界徜徉，感受戀愛氛圍。」而有這樣特性的人，在面相上來看，眼睛都有種含情脈脈的感覺，總是給人笑眼，伴隨著嬌媚，不太正眼看人，若加上嘴唇厚，表示這樣的人情感豐沛，就很容易吸引到異性，像是外國人的雙眼、藝人謝賢、齊秦常常給人浪漫的感覺，就很容易吸引到桃花接近。

藝人謝賢、齊秦眼神含情脈脈代表，屬於桃花人緣好面相。(圖/本報資料照)

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