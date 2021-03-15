立法院衛環委員會昨天直奔大潭藻礁現場視察，以「準公聽會」形式邀集政府部會與環團坐下來「直球對決」，長達近三小時的意見交流，政府單位仍堅稱三接開發區域已縮減、G1、G2區域藻礁未破壞等說法，除民進黨立委外，其他黨派委員及環團皆質疑，政府所說的工業港、工業區開發範圍資料不一，以及工業港外海開發是否影響海洋底下藻礁生態系，現場各執己見砲聲隆隆。

經濟部、環保署、中油等單位報告時，堅持中油三接開發案，在大潭藻礁G1、G2區域沒有任何開發行為，且利用2003年已填築之既有填區，依造現況來持續開發，沒有新的施工行為。營建署則是針對中油開發面積等做相關說明，強調開發狀況皆遵照當時環評通過時所做出的決議而定。

環團則出示資料怒批政府持續到現在仍在說謊，不願把真相攤在陽光下，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅痛批，政府和開發方不說實話，開發不在藻礁區不是事實，只用既有填海區也在說謊，對政府感到失望，因為對認不認同保護藻礁是一回事，但給民眾正確資訊是最基本的事，連這個都做不到，感到十分失望。

她也強調，三接開發對於藻礁的傷害已是現在進行式，強烈要求政府將宣稱不存在的工程全部停下來。藻礁公投領銜人潘忠政也說，政府至今持續在說謊，唯一只要求政府召開正式聽證會，將所有真相攤在陽光下。

現場藍委、民眾黨及時代力量委員，也分別質疑政府部分說法，針對中油工業區及工業港開發的區別及開發面積，各部分所提出的面積數字並不一致，還有工業區外海底下究竟有沒有藻礁生態系及開發所影響的破壞程度等，現場無法一一做釐清。民進黨立委洪申翰也說，對於這些無法釐清的問題，還是有待之後有機會再邀集各部會及環團坐下來一一比對資料與解讀說法，才能趕在公投之前讓民眾了解真相。

(中時 )