加密貨幣經過美國財政部長葉倫（Janet Yellen）警告涉及非法融資，其不穩定性備受各國央行質疑，導致比特幣從5.8萬美元高點回落，並一度觸及4.6萬美元關卡，但隨著各大金融機構不斷支持比特幣前景，加上上周五美國國會通過拜登政府主推的1.9兆美元經濟刺激法案，預期美元價值再度走弱，比特幣升破6萬美元關卡，但在周一(15日)盤前，比特幣價格從高點回落，崩跌超過5千美元，回測5.5萬美元關卡。

截至台灣時間15日晚間5點50分，比特幣一顆價格下跌5292.0美元或8.69%、暫報55,620美元，早些時間比特幣價格一度來到54,566美元，一度失守5.5萬美元關卡。

拜登政府這份紓困案，預計3月底前會把1,400美元的支票發放給美國家庭，預料市場會有更多資金流入，帶動比特幣價格突破6萬美元關卡，這也使得當時花費15億美元投資比特幣的電動車大廠特斯拉，持有比特幣總市值也跟著膨脹12 億美元，約是2019年特斯拉在上海超級工廠的投資支出。

據《CNBC》報導，就在比特幣升破6萬美元關卡的同時，印度政府擬提出一項禁止人民持有加密貨幣的法案，並嚴懲挖礦活動、持有或交易加密貨幣的民眾，最高處10年有期徒刑，若通過將創下全球首例。

此外，加密貨幣這類虛擬資產，被傳統投資人視為投機活動，甚至於類似龐式騙局。貴金屬貿易商SchiffGold董事長席夫（Peter Schiff）日前也痛批自己兒子史賓塞（Spencer Schiff）將投資組合全押在比特幣，讓他氣得喊取消繼承權。

至於比特幣所重新帶動的挖礦風潮，導致市場上包括NVIDIA的GeForce RTX 30系列產品、AMD的Radeon RX 6800顯卡價格缺或且大漲逼近2成，但由於目前比特幣挖礦的效益已經相當低，乙太幣等加密貨幣容易受到比特幣波動上漲，比特幣先前達到的市值就逼近Google這家全美第4大的公司市值。

(中時新聞網)