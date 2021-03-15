民進黨發言人顏若芳與綠委王定宇陷同居疑雲，顏若芳今天表示，對於私事造成公眾資源浪費討論，她深深感到抱歉，並深自檢討。自己近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作。

顏若芳在臉書表示，首先，這幾天因為她個人的事情，讓很多關心她的人擔心了，以及對於私事造成公眾資源浪費討論，「我深深感到抱歉，並深自檢討。自己近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作」。

她說，會謹記這次經驗，該房子也不再外租，避免誤會，也會繼續努力做好自己的工作，不讓大家失望。最後，再一次為個人的私事影響公務向大家道歉，也謝謝所有關心的長官和朋友。

民進黨副秘書長林鶴明則表示，顏若芳主任負責媒體輿情與發言人工作，擔任職務以來認真負責。此次因為私領域事件處理未慎影響公務，她也在第一時間向秘書長表達檢討之意，並對造成大家困擾深感歉意。因此我們也同意近期讓她先沉潛檢討，暫不進行對外發言工作。

(中時 )