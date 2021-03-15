高雄右昌國中二年級學生烏士賢從小罹患侏儒症，身高僅僅只有98公分，導致他在生活中有許多不便，但烏士賢個性樂觀開朗，不只是克服生活上的障礙，更曾以太鼓表演奪下心智障礙才藝音樂大賽冠軍，他目標未來成為「太鼓達人」，將自己的故事用表演感動大家。

烏士賢從小父母離異，他跟著母親一起生活，無奈母親卻在烏士賢國小六年級時去世，目前跟外婆相依為命，由於罹患侏儒症，導致他四肢短小，必需長期復健，而打太鼓除了是他的興趣之外，也成為烏世賢復健時的最大樂趣。

烏士賢命運看似坎坷，但他不畏任何困難，勇於嘗試各種挑戰，雖然他打起太鼓要比別人更為辛苦，但他卻從未萌生放棄的想法，反而花更多時間練習，鼓棒掉了再拿、錯了再練，就是要打到完美為止，甚至曾參加校內賽跑以及攀岩活動，他被大家視為是最勇敢的「小巨人」。

烏世賢表示，他只是外型跟別人不一樣，他相信別人有辦法完成的，只要他加倍努力也可以做得到，他未來想朝演藝之路發展，把自己的故事，用太鼓或其他表演方式分享給大家知道，希望可以給這個社會更多正面的能量，只有98公分的他，已經完成了許多「不可能的任務」，大家遇到任何困難只要正面迎戰，相信都能克服難關。

烏士賢從小他就告訴自己，要勇敢克服面臨的任何困難，因此日前學校舉行露營隔宿活動時，他第一時間就決定報名參加，在三天兩夜的露營活動中，尤以童軍分站行進的隊伍當中，烏士賢嬌小的身影，邁開急促的步伐，努力地跟上學生實地體驗團體生活，讓他得到師生讚同。

烏士賢努力的學習態度與積極參與的模樣，學校也在露營結訓典禮中，由校長黃永璋特別頒發「全方鷹雄」特別獎獎狀、獎學金，鼓勵烏士賢同學未來能築夢翱翔，擁抱生命不受限。

右昌國中校方表示，烏世賢的故事真的令人敬佩，他除了克服自身生活上的障礙，還勇於挑戰各項事物，每到體育課，他都會跟著同學們慢跑操場，雖然別人的1步，是他的3步，但他都會堅持跑完，甚至鼓勵想中途放棄的同學完成這項挑戰，他的故事不只感動同儕，也是相當值得師長學習的典範。

(中時 )