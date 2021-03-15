台中市北屯區水景三甲福德廟與大楓腳福德宮14日分別舉辦福德正神聖誕祝壽慶典，恭祝土地公聖誕千秋。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕前往參拜祈福，並頒贈「厚德載福」匾額，感謝廟方長期對地方教育、公益顯著的貢獻與付出，並祈求土地公保佑國泰民安、風調雨順，市民都能平安健康。

吳世瑋表示，三甲福德廟與大楓腳福德宮深耕地方多年，是當地宗教信仰中心，長期辦理公益慈善事業，對教育的注重、文化的推動及社會服務不遺餘力，並與公部門各單位維持良好互動，感謝廟方長期協助地方公益事務，同時配合市府宗教政策與相關防疫措施，持續發揮穩定社會的力量。

目前北屯區人口數已突破28萬人，居台中市各行政區之冠，也是近年市政建設推廣重心，除有北屯機廠、十二、十四期、水湳經貿園區等重劃開發，還有台鐵捷運化及台中捷運等交通利多。

而北屯最早發展的十一期重劃區也吸引民間投資，打造兼具創新與現代化的市場及購物中心的開發案，為大台中的經濟發展注入新的活力，感謝民間力量支持市政，讓台中成為更好的幸福城市。

民政局說，每年農曆2月2日為福德正神聖誕，也稱作「頭牙」，是過完農曆年後的重要祭典，民間信仰認為，福德正神俗稱土地公，專責保佑地方民眾的生活日常，手持金元寶的形象，也是商家財神的象徵，信眾與商家在頭牙這天準備豐盛的祭品敬拜福德正神，可求得一年的財運、並保佑生意興隆。

(中時 )