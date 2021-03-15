人們總是年紀越大越懂得做自己，一點都不想委屈自己進行無意義的社交，搜狐網命理專欄就點名，水瓶座、金牛座及天蠍座是3大最悶騷的星座，他們雖然外表看似高傲冷漠，其實內心卻相當火熱，只把熱情的一面留給親密的熟人。

▍1. 水瓶座

水瓶座個性真實大方，對身邊的親人或朋友都非常熱情，但隨著年齡的增長，性格會越來越直爽，雖然他們依舊保持那顆熱情的內心，但卻不會再輕易主動付出感情，對待陌生人自然也就變冷漠，不會因為想要討好對方而去阿諛奉承，做出一副虛偽的模樣，她們只會熱情對待值得珍惜的人，所以當你碰到冷漠的水瓶座時，並非他們不好相處，先想想自己有沒有主動或是真誠的對待他們。

▍2. 金牛座

金牛座的人個性憨厚老實，但由於性格過於內斂冷漠，總是給人一種沉默寡言的感覺，雖然大家都知道她們很慢熱，但卻不知道如何激發出她們的熱情。但對於了解他們的人來說，金牛座是再熱情不過了！不善言語的金牛座會用實際行動關心身邊的每一位朋友，在和他們接觸時，需要先給他們一定時間來慢慢適應，在產生興趣和好感後，就可以感受到金牛的熱情，有時他們只是不擅長表達內心想法罷了。

▍3. 天蠍座

天蠍座的人性格高傲，自尊心及警惕心都比較強，尤其對待陌生人異常的冷淡，不僅話比較少，更不會開玩笑，永遠一副愛理不理的樣子，在還不熟的時候，可能對方的一個小小玩笑她們都會當真，把場面弄得非常尷尬，讓人不敢靠近。但對於熟悉的人，她們會放下自己的戒備，把開朗的一面展現出來，不僅可以無話不說，開玩笑也不會生氣，會讓人完全忘記剛認識時冷漠的樣子，只會用百分百的熱情去對待能夠走入內心的朋友。

(中時新聞網)