嘉義市室外行進管樂聯合展演，南興國中表演精彩吸睛。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

教育部為了防疫，連續2年停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽，嘉義市政府15日表示，持「109學年度全國學生表演藝術類競賽」決賽參賽資格證明書，今年國中會考納入免試入學多元學習表現項目，並視同「優等」採計分數。

市府教育處長林立生指出，教育部2019年、2020年停辦全國學生表演藝術類4類賽事，家長憂心影響孩子國中會考的免試入學多元學習表現項目的計分，本市召開「嘉義區110學年度高級中等學校入學推動工作小組第2次縣市聯席委員會議」討論，決議學生持決賽參賽資格證明書就視同「優等」採計分數。

林立生表示，因參賽學生從國一至國三生都有，因而持109學年度全國賽決賽參賽證明書者，今年、2022及2023年國中會考都適用，即適用110、111及112學年度參加本區高級中等學校免試入學，持108學年度全國賽決賽參賽證明書者也適用今年、2022年。

嘉義市長黃敏惠表示，市府尊重教育部在防疫為優先之前提下停辦該團體賽決賽，但同時為肯定學校老師與同學投入全國學生表演藝術類競賽活動的努力及付出，也應給予適當的鼓勵。

教育處表示，嘉義區110學年度高級中等學校免試入學各項超額比序積分結算日採計至110年4月30日止，免試入學委員會將於5月25日公告審查結果，欲參加本區免試入學分發之學生，請於110年6月28、29日報名。

(中時 )