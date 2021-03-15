42歲的金鐘視后尹馨，與大她5歲的Selina前夫、律師張承中（阿中）交往兩年，驚傳已經低調分手，尹馨15日被詢問時低調透過經紀人證實，坦言「在個性磨合上，我們有一些無法克服的問題，彼此也都努力了，因此決定回到朋友的位子，我也祝福他」。兩人將往期間，阿中曾在去年尹馨罹患腎臟腫瘤時悉心照料，一度被認為有機會修成正果，不料仍以分手收場。

尹馨2019年11月被拍到與阿中互動熱絡，且已進出她香閨，她當時大方認愛，承認與阿中交往半年，誇他是「很愛家人、朋友、很重情義的人」，也直言「我們都有自己該學的艱難課題，現在碰到也許是最好的時候，我們很認真看待這段感情」；去年尹馨意外發現腎臟腫瘤，手術後復出演出舞台劇《我們與惡的距離》，當時談起阿中時態度仍大方，且一臉甜蜜，透露阿中會溫馨接送，表示兩人雖然工作都很忙但仍不忘關心彼此。

不過，據了解，阿中自從擔任夢想家籃球董事長後工作繁忙、壓力大，且兩人生活作息不太相同，讓同住一屋簷下的兩人衝突逐漸變多，交往以來曾數度分合，但都是尹馨努力挽回，可惜最終仍摩擦不斷，因而協議分手。

(中時 )