應用5G的演唱會與過去有什麼不一樣？中華電信攜手KKBOX於第 16 屆 KKBOX音樂風雲榜展現5G應用全新可能性，讓藝術家透過VR設備直接繪圖的藝術作品，能直接無延遲的呈現在演場會多媒體畫面中，讓觀眾耳目一新！

華語音樂年度盛事「第 16 屆 KKBOX音樂風雲榜」於3月13日在台北流行音樂中心盛大登場！中華電信Hami Video直播第 16 屆 KKBOX 音樂風雲榜，深獲廣大樂迷喜愛，觀看現場直播的人次超過平時總觀賞人數的15倍，締造收視盛況！其中更以中華電信領先的5G技術結合AR+VR跨界共演的橋段，滿足觀眾視覺與聽覺的雙重饗宴。

為讓樂迷享受嶄新的5G影音娛樂體驗，中華電信於KKBOX風雲榜現場架設5G訊號基地台，展現5G MEC行動邊緣運算的高速率、低延遲技術。結合金曲天團「茄子蛋」以及台灣青年藝術家「安哲」共同演出經典歌曲「浪流連」。藝術家於第二現場透過VR虛擬實境設備凌空作畫，運用5G及MEC技術傳到主舞台，結合樂團現場演唱與插畫情節同步變化即時於舞台呈現，讓觀眾沉浸在真實與虛擬的超現實感官享受，觀看直播的觀眾還能享受精心刻畫的AR效果，引領觀眾進入5G世代的震撼體驗！

錯過第 16 屆 KKBOX音樂風雲榜直播的消費者也不必擔心，中華電信預計於4月初，開放所有客戶登入Hami Video，免費觀看「第 16 屆 KKBOX 音樂風雲榜」，輕鬆回顧中華電信5G領先技術AR+VR跨界共演的精彩片段。

中華電信積極佈建5G建設，行動網路品質日前奪下國際權威機構Speedtest、Opensignal認證行動網速下載NO.1。另更於Opensignal全球行動體驗獎中的影音、遊戲、語音體驗等評比，榮獲全球前30名與全台第一的肯定。

(科技)