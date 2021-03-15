許多人家裡都備有眼藥膏，因質地較黏，除了適用於眼疾，還有網友推薦用來治療傷口、痘痘等，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山提醒，眼藥膏多半含有抗生素與類固醇，前者具有殺菌效果，但劑量較低、療效有限，並不適合外傷使用。

醫師表示，眼藥膏成分可分抗生素，含類固醇及含其他成分等3大類，劑型較為黏稠，主要是延長藥物在眼球停留的時間，但易造成視力模糊，建議睡前使用。一般來說，當眼部有傷口時，如手術過後、長針眼、眼瞼發炎等，需要使用抗生素眼藥膏，至於眼睛癢、結膜炎，則使用含類固醇的藥膏，緩解搔癢。此外，不少眼藥膏同時含有抗生素與類固醇，屬於廣效型。

有人拿眼藥膏塗抹皮膚傷口，陳瑩山說，利用眼藥膏製劑所含的抗生素，暫時封住傷口，消滅已入侵的細菌，避免細菌繼續感染，頂多只能救急，但效果有限。

若傷口較大、或是面積較廣的擦傷、燙傷或瘀傷，僅塗抹眼藥膏，則很難降低傷口感染，因為其抗生素含量較低，且眼藥膏容量都不大。況且如果僅用含類固醇或其他藥物成分的眼藥膏，則沒有任何幫助。

部分網友認為，含有金黴素的眼藥膏可以除去痘痘，醫師表示，長期使用抗生素藥膏來治療皮膚疾病，容易造成病菌抗藥性，且眼藥膏治療痘痘的療效，比皮膚科專用藥膏來得差，建議直接尋求皮膚科醫師協助。

目前眼科治療藥物，以眼藥水居多，除非眼睛破皮、角膜炎，或眼部附近傷口包紮，才會使用含有抗生素的眼藥膏。陳瑩山提醒，如果白天仍需使用眼藥膏，建議先點用藥水，等半小時後再點眼藥膏，且用藥後視力會變差，切記不可外出及開車。

(中時新聞網)