大潭電廠新增燃氣機組用氣是否有替代方案，引發各界關切，台電15日表示，大潭電廠新建燃氣機組預計明年起陸續上線發電，供氣時程必須也能跟上，才能讓機組順利運轉。換句話說，從時程上來看，第三天然氣接收站為目前唯一可行方案。

台電表示，臺中港接收站主要供氣給台中電廠新增燃氣機組，以利台中電廠推動增氣減煤；協和接收站則僅供氣給協和電廠新增燃氣機組，以滿足汰除現有燃油機組後供電需求。同時，台電也鄭重澄清，台電在立院備詢時並未提及大潭電廠新增燃氣機組除三接之外，有任何可及時且完全滿足用氣需求替代方案，盼外界勿刻意以片段剪輯資訊，過度解讀甚至於斷章取義。

台電強調，增氣減煤為國家重要能源政策，民眾更期待透過增氣來改善空氣品質。台電一直很努力推動政府政策，也努力滿足民眾對良好空品的期待。大潭電廠8號機預計明年上線，9號機預計2023年上線。只要供氣能如期到位，增氣減煤的目標就能夠進一步深化。台電會全力以赴，也期盼社會各界共同支持。

(工商 )